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"Check on it"

Paolla Oliveira sensualiza dançando música de Beyoncé; veja vídeo

Vestindo um shorts preto e uma bota de cano longo até a coxa, a atriz recebeu vários elogios

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2019 às 12:42
Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal
Foi ao som da música "Check on it", de Beyoncé, que Paolla Oliveira começou a semana. A atriz de 37 anos postou uma vídeo em suas redes sociais dançando a canção: "Coreografia pra começar a semana com o astral lá em cima? Temos!!! Boa segunda!!!", escreveu ela ao lado das imagens. 
Vestindo um shorts preto e uma bota de cano longo até a coxa, a atriz recebeu vários elogios: "Gente, como essa mulher é poderosa", afirmou um internauta; "Meu Deus, dança muito amo você", comentou outro; "Que furacão é esse? Menina, você é linda demais", disse mais um. 
Longe das novelas desde a "Força do Querer" (2017), Paolla se prepara agora para entrar em "A Dona do Pedaço", próxima novela das nove da Globo, prevista para estrear em maio. Na trama de Walcyr Carrasco, ela viverá Vivi, uma influenciadora digital. Pra isso, ela chegou a ter "aulas" com a youtuber Camila Coutinho. 
Paolla completou 37 anos no domingo (14) e falou em suas redes sociais o que espera nessa nova etapa da vida: "Desejo ser menos idealizada e sempre mais real. Que eu possa ser melhor com boas risadas, com brisas no rosto e com um 'novo ano' feliz. Não perfeito, mas feliz nas pequenas coisas, que são as maiores de todas", escreveu.

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