Paola Carosella responde homem que disse que ela precisava de silicone

Troca de mensagens aconteceu no microblog

Agência Folha Press

Publicado em 12 de julho de 2019 às 20:12

 - Atualizado há 6 anos

A chef Paola Carosella Crédito: Reprodução/Instagram @transcendemos_

Paola Carosella, 46, chef e jurada do reality culinário Masterchef, respondeu nesta quarta-feira (10) a um internauta que resolveu criticar seus seios.

Um homem elogiou o visual da chef nas redes sociais, dizendo que a encontrou em um supermercado, e um outro homem respondeu: "Só esses peitos que estão meio caídos e precisam de um silicone, né?".

> Paola Carosella se emociona com ex-detento trans

A mensagem acabou chegando até Carosella, que rebateu: "Eu acho que eles caíram até que bem bonitos. Eu gosto deles. Mas agradeço a observação e ela definitivamente não será levada em consideração em nenhum momento da minha vida".

Momentos depois da resposta da chef, o comentário do homem foi apagado. Já o tuíte de Carosella acumula mais de 30 mil curtidas.

> Paola Carosella: "Se os outros me acham ou não bonita, pouco importa"

Uma fã da jurada chegou a responder: "Deve ser muito triste criar um fake tosco pra falar essas coisas toscas. A falta do que fazer vai longe". "Tem homem que se esforça muito para gostar de mulher. Não sei de onde eles tiram essa obrigação", disse outra.

