Home
>
Famosos
>
Padre Fábio de Melo pede perdão e nega desmaio: "Foi brincadeira"

Padre Fábio de Melo pede perdão e nega desmaio: "Foi brincadeira"

Religioso fez um post em seu Instagram falando que havia sido socorrido e levado para pronto-socorro após um mal súbito durante exame de sangue