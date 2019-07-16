FAKE NEWS

Notícia de que Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos é falsa

Site de checagem de informações diz que a revista InTouch já inventou gravidez de Gaga há meses

Publicado em 16 de julho de 2019 às 18:44 - Atualizado há 6 anos

Lady Gaga e Bradley Cooper na performance da música 'Shallow' durante o Oscar Crédito: YouTube/Reprodução

O site Gossip Cop, que checa todas as informações relacionadas a fofocas, afirma que a notícia publicada pela revista In Touch de que Lady Gaga e Bradley Cooper estariam morando juntos é falsa. Nesta segunda-feira (15), a notícia viralizou e acabou como um dos assuntos mais comentados no Twitter.

A mesma revista já havia publicado diversas reportagens de capa sobre o romance de Gaga e Cooper e chegou a dizer que a cantora estaria grávida no início deste ano, quando o ator ainda nem havia anunciado a sua separação de Irina Shayk.

O Gossip Cop afirma, em texto, que entrou em contato com a revista informando que eles estariam publicando notícias falsas, mas não obteve resposta.

Na reportagem da InTouch uma suposta fonte dá detalhes de como está sendo a vida dos dois juntos e que o casal deseja ficar longe dos holofotes. O texto ainda que diz que o próprio "tabloide conclui que Cooper e Gaga querem se casar e ter filhos no futuro, mas estão contentes em apenas ficar juntos por enquanto."

Acompanhando as reportagens da revsita In Touch, o site Gossip Cop concluiu que as histórias reportadas pela revista relacionadas a Gaga e Cooper não têm consistência alguma.

Os rumores de um romance entre os artistas começou após a apresentação intensa de Gaga com Cooper no Oscar, ao cantarem juntos a canção "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela". Internautas levantaram a teoria de que os dois viviam um romance também na vida real. A composição deu a Gaga o prêmio de melhor canção original pela obra.

Em entrevista concedida dias depois ao programa Jimmy Kimmel Live, a cantora garantiu que tudo faz parte do jogo da interpretação. O apresentador provocou a artista dizendo que, ao assistir à apresentação, "é possível ver amor ali".

"Antes de tudo, as mídias sociais, francamente, são a privada da internet e o que elas têm feito à cultura pop é algo abismal. E, se as pessoas viram amor, é porque, adivinhem? Isso era o que a gente queria vocês vissem", respondeu a cantora.

SEPARAÇÃO DE COOPER

Bradley Cooper e a modelo Irina Shayk. O casal, que estava junto desde 2015, anunciou o divórcio no início deste mês. Embora o motivo não tenha sido divulgado, uma fonte disse ao site Radar Online que o relacionamento deles começou a desmoronar quando Cooper contracenou com Lady Gaga, no filme "Nasce Uma Estrela" e Irina teria acusado ele de traição algumas vezes.

Tudo continua sendo negado. O único fato confirmado por revistas especializadas em celebridades como a People, é que a separação do ator não está sendo fácil. O casal já iniciou uma disputa judicial pela guarda da filha, Lea de Seine, de apenas dois anos. Segundo a imprensa americana, os dois teriam ideias diferentes sobre o local em que a criança deveria morar, já que cada um quer viver em um lado do país.

Fontes próximas ao casal disseram ao site Mirror Online que Cooper quer manter a filha na cidade de Los Angeles, onde ele mora, enquanto Shayk pretende se mudar para Nova York com a criança. Segundo o jornal, Irina nunca se sentiu em casa na Califórnia, além de ter tido problemas morando na mesma casa em que a mãe do ator.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta