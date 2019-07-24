No Caribe, Whindersson passa perrengue com máquina de lavar em inglês

O comediantes explicou que comeu algo que não lhe caiu bem e acabou vomitando na mala de roupas. "Lavar uma roupa aqui, mas é tudo em inglês, desgraça! Vou embora amanhã. Tudo podre minhas roupas e para acabar de coisar, comi um negócio estragado e vomitei em cima da mala. Queria muito que fosse uma piada, muito, mas não é".