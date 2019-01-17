Home
>
Famosos
>
Ângelo Paes Leme visita Caio Junqueira e diz que amigo 'está bem'

Ângelo Paes Leme visita Caio Junqueira e diz que amigo 'está bem'

Paes Leme ficou por cerca de meia hora no Hospital Miguel Couto. Na saída, o ator não quis conversar com a imprensa