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Neymar responde a perguntas de personalidades em quadro no YouTube

David Beckham e Gabriel Jesus foram alguns dos craques que participaram

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:25
06/12/2018 - Neymar durante primeiro episódio do novo quadro do canal Crédito: YouTube/neymarjr
O canal no YouTube do Neymar acaba de ganhar um novo quadro, o Ask Neymar Jr.. Nele, o jogador irá responder a diversas perguntas enviadas por amigos, personalidades e até mesmo fãs.
No primeiro episódio, disponibilizado nesta quarta-feira, 5, o camisa 10 da seleção brasileira e craque do Paris Saint-Germain responde aos vídeos enviados por David Beckham, Luis Suárez, Benjamin Mendy, Gabriel Jesus e Léo, colegas do futebol. Entre as dúvidas apresentadas, Suárez indagou: "Por que faz tantas palhaçadas no cabelo?". Neymar se divertiu e respondeu: "Sempre gostei de mudar as coisas e o cabelo é a primeira coisa que me encanta mudar para algo novo".
Os fãs que quiserem participar do quadro podem publicar as perguntas nas redes sociais usando a hashtag #AskNeymarJr. Todas as semanas, um vídeo novo será publicado no canal.
Assista ao primeiro Ask Neymar Jr:

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