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Recuperação difícil

Neymar e parças ostentam com notas de R$ 100 e R$ 50 em pôquer

Neymar já havia roubado a cena nas redes sociais ao aparecer com o novo visual, com dreads
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 22:58

Publicado em 17 de Março de 2018 às 22:58

Teve pôquer na mansão do jogador e parece que Ney se deu bem na partida Crédito: Reprodução/Instagram
Recuperando-se de cirurgia no pé direito em Mangaratiba (RJ), onde tem casa, o craque Neymar tem aproveitado o tempo fora dos gramados para curtir os amigos, os famosos parças.
Na noite desta sexta-feira, teve pôquer na mansão do jogador e parece que Ney se deu bem na partida. Ele e mais dois parças aparecem em foto postada no Instagram ostentando notas de R$ 100 e R$ 50.
Neymar já havia roubado a cena nas redes sociais ao aparecer com o novo visual, com dreads.
A tendência é que o craque volte aos gramados somente em maio. Com isso, ele perde os próximos jogos do PSG e os amistosos da seleção brasileira contra Rússia (23 de março) e Alemanha (27 de março).

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