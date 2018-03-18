Neymar e parças ostentam com notas de R$ 100 e R$ 50 em pôquer

Teve pôquer na mansão do jogador e parece que Ney se deu bem na partida Crédito: Reprodução/Instagram

Recuperando-se de cirurgia no pé direito em Mangaratiba (RJ), onde tem casa, o craque Neymar tem aproveitado o tempo fora dos gramados para curtir os amigos, os famosos parças.

Na noite desta sexta-feira, teve pôquer na mansão do jogador e parece que Ney se deu bem na partida. Ele e mais dois parças aparecem em foto postada no Instagram ostentando notas de R$ 100 e R$ 50.

Neymar já havia roubado a cena nas redes sociais ao aparecer com o novo visual, com dreads.