Neymar e parças ostentam com notas de R$ 100 e R$ 50 em pôquer

Recuperando-se de cirurgia no pé direito em Mangaratiba (RJ), onde tem casa, o craque Neymar tem aproveitado o tempo fora dos gramados para curtir os amigos, os famosos parças.
Na noite desta sexta-feira, teve pôquer na mansão do jogador e parece que Ney se deu bem na partida. Ele e mais dois parças aparecem em foto postada no Instagram ostentando notas de R$ 100 e R$ 50.
Neymar já havia roubado a cena nas redes sociais ao aparecer com o novo visual, com dreads.
A tendência é que o craque volte aos gramados somente em maio. Com isso, ele perde os próximos jogos do PSG e os amistosos da seleção brasileira contra Rússia (23 de março) e Alemanha (27 de março).