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Neymar avalia vida em Paris: 'É gostoso falar francês'

O jogador ainda revela que sai pouco em Paris porque tem pouca privacidade

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 11:54
Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar abriu um pouco de sua intimidade. Sobre o filho, conta que foi fundamental ter Davi ao seu lado em sua recente recuperação. Davi cresceu, né? Está com 6 anos... Hoje conversamos bastante, sobre muitos assuntos. Mas, claro, também brincamos, cantamos e jogamos videogame. Nesse período de tratamento, me ajudou muito a segurar a onda, diz o jogador em entrevista à revista Vip
De acordo com o jornal Extra, o craque diz também que não sabe se o menino seguirá seus passos no futebol. Ele tem que ser criança, como deveria acontecer com todas as crianças do mundo. Quando ele crescer mais um pouco e decidir o que quer da vida, ele sabe que o apoiarei, assim como minha família me apoiou. E, se ele quiser ser, como eu e o avô dele, atleta, que saiba das dificuldades.
> Bruna e Neymar ganham R$ 1,8 milhão em campanha de roupas íntimas
Atualmente vivendo em Paris, o craque revela ainda que sai pouco na cidade pela falta de privacidade: Ainda não domino totalmente o idioma, mas já estou conseguindo me virar. É gostoso falar francês... Minhas horas livres são com amigos e família, é muito difícil sair com alguma privacidade, mesmo na Europa.
Neymar e o filho, Davi Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr

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