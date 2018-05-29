Neymar avalia vida em Paris: 'É gostoso falar francês'

Às vésperas da Copa do Mundo,abriu um pouco de sua intimidade. Sobre o filho, conta que foi fundamental ter Davi ao seu lado em sua recente recuperação. Davi cresceu, né? Está com 6 anos... Hoje conversamos bastante, sobre muitos assuntos. Mas, claro, também brincamos, cantamos e jogamos videogame. Nesse período de tratamento, me ajudou muito a segurar a onda, diz o jogador em entrevista à revista Vip

De acordo com o jornal Extra, o craque diz também que não sabe se o menino seguirá seus passos no futebol. Ele tem que ser criança, como deveria acontecer com todas as crianças do mundo. Quando ele crescer mais um pouco e decidir o que quer da vida, ele sabe que o apoiarei, assim como minha família me apoiou. E, se ele quiser ser, como eu e o avô dele, atleta, que saiba das dificuldades.