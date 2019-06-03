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Polêmica

Neymar apaga vídeo em que fala sobre acusação de estupro

Mulher que diz ter sido estuprada registrou BO em São Paulo; estupro teria acontecido em Paris, na França

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 11:27

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 jun 2019 às 11:27
Crédito: Ricardo Nogueira
Neymar decidiu apagar do seu Instagram o vídeo que postou falando sobre a acusação de estupro em que está envolvido na madrugada desta segunda (3). 
De acordo com o boletim de ocorrência feito contra o craque, o estupro teria acontecido no dia 15 de maio em Paris, na França. 
> Polêmica de estupro de Neymar revive caso entre Andressa Urach e CR7
"Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra forte, mas é o que está acontecendo no momento. Fui pego de surpresa e foi muito ruim; triste escutar isso. Quem me conhece sabe do meu caráter e índole. Sabe que jamais faria uma coisa desse tipo", disse ele, na gravação. 
Comunicado oficial: veja o que diz a assessoria de imprensa de Neymar sobre o caso: 
Foi divulgado, há algumas horas, uma notícia envolvendo o Atleta Neymar Jr., sob a acusação de estupro.
A suposta vítima, inclusive, registrou Boletim de Ocorrência, amplamente divulgado na imprensa. Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de conhecimento do Atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi vítima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta vítima.
Diante do infeliz, ilegal e ultrajante acontecimento, repudiamos completamente as injustas acusações e, sobretudo, a exposição na imprensa de uma situação extremamente negativa.
Todas as provas da tentativa de extorsão e da inexistência de estupro serão apresentadas à Autoridade Policial oportunamente.
Assessoria de Imprensa NR Sports.

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