Neymar apaga vídeo em que fala sobre acusação de estupro

Crédito: Ricardo Nogueira

Neymar decidiu apagar do seu Instagram o vídeo que postou falando sobre a decidiu apagar do seuque postou falando sobre a acusação de estupro em que está envolvido na madrugada desta segunda (3).

De acordo com o boletim de ocorrência feito contra o craque, o estupro teria acontecido no dia 15 de maio em Paris, na França.

"Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra forte, mas é o que está acontecendo no momento. Fui pego de surpresa e foi muito ruim; triste escutar isso. Quem me conhece sabe do meu caráter e índole. Sabe que jamais faria uma coisa desse tipo", disse ele, na gravação.

Comunicado oficial: veja o que diz a assessoria de imprensa de Neymar sobre o caso:

Foi divulgado, há algumas horas, uma notícia envolvendo o Atleta Neymar Jr., sob a acusação de estupro.

A suposta vítima, inclusive, registrou Boletim de Ocorrência, amplamente divulgado na imprensa. Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de conhecimento do Atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi vítima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta vítima.

Diante do infeliz, ilegal e ultrajante acontecimento, repudiamos completamente as injustas acusações e, sobretudo, a exposição na imprensa de uma situação extremamente negativa.

Todas as provas da tentativa de extorsão e da inexistência de estupro serão apresentadas à Autoridade Policial oportunamente.