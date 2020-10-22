Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Netflix faz campanha para Chadwick Boseman ser indicado ao Oscar em 2021

Se indicado como coadjuvante, Chadwick Boseman seria a terceira pessoa na história da premiação a concorrer de forma póstuma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 09:18

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 09:18

A atuação no filme da Netflix foi a último de Chadwick Boseman
A atuação no filme da Netflix foi a última de Chadwick Boseman Crédito: Reprodução/ Instagram @chadwickboseman
Netflix fará campanha para que Chadwick Boseman, morto em agosto, aos 43 anos, vítima de câncer, seja homenageado na edição de 2021 do Oscar. A ideia da plataforma de streaming, segundo a revista Variety, é a indicação dele na categoria de melhor ator por sua atuação em "Ma Rainey's Black Bottom", filme que estreia no dia 18 de dezembro.
Chadwick seria o segundo indicado depois de morrer ao maior prêmio do cinema. Isso aconteceu na década de 1990 com o ator Massimo Troisi que concorreu pelo longa "O Carteiro" (1995). Boseman ainda pode ser indicado como melhor ator coadjuvante com "Destacamento Blood", de Spike Lee.
Se indicado como coadjuvante, ele seria a terceira pessoa na história da premiação a concorrer de forma póstuma. Já concorreram Ralph Richardson ("Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" de 1984) e o vencedor do Oscar Heath Ledger ("O Cavaleiro das Trevas" de 2008).
A atuação no filme da Netflix foi a última de Chadwick. Na trama ele dá vida a Levee, um trompetista dos anos 1920 que participa de uma gravação da lendária Mãe do Blues, Ma Rainey (Viola Davis). Enquanto ela trava uma disputa com um produtor musical, o personagem do ator faz os demais músicos entrarem num plano ambicioso.
O longa ainda conta com um elenco recheado. Noems como Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts e Taylour Paige fazem parte. É baseado na peça do vencedor do Prêmio Pulitzer, August Wilson.

Veja Também

Um convite aos que choraram a morte do ator Chadwick Boseman

MORTE DO ATOR

Boseman teve câncer de cólon diagnosticado há quatro anos. "Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe a você muitos dos filmes que você aprendeu a amar", publicaram na conta oficial de Boseman no Twitter na ocasião da morte. Durante esse período, no entanto, o diagnóstico não havia sido trazido a público.
"De 'Marshall' a 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson, todos os filmes foram filmados durante e entre inúmeras cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira dar vida ao rei T'Challa no 'Pantera Negra'." Segundo o comunicado, o ator morreu em sua casa com a mulher e a família.
Além do sucesso em "Pantera Negra", de 2018, Boseman também atuou recentemente nos filmes "Crime Sem Saída", de 2019, e "Destacamento Blood", de 2020, longa de Spike Lee sobre a Guerra do Vietnã que estreou na Netflix em meio aos protestos do movimento Black Lives Matter.
"Pantera Negra" foi o primeiro filme de super-herói indicado à principal categoria do Oscar e o personagem, cuja alcunha remete ao grupo de ativistas negros, se tornou um símbolo cultural.

Veja Também

Santos lamenta morte de Chadwick Boseman, e relembra homenagem em 2019: 'Wakanda Forever'

Morte de Chadwick Boseman, o Pantera Negra, provoca comoção em Hollywood

Michael B. Jordan quebra silêncio sobre morte de Chadwick Boseman

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados