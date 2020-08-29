Santos lamenta morte de Chadwick Boseman, e relembra homenagem em 2019: 'Wakanda Forever'

Crédito: Reprodução\Twitter Santos FC

O Santos homenageou o ator Chadwick Boseman através das suas redes sociais. Notável pela atuação em "Pantera Negra", Boseman, que tinha 43 anos, morreu nesta sexta-feira (28), vítima de câncer no cólon, no qual lutava há quatro anos.

No Twitter, o Alvinegro Praiano relembrou a série de postagens feitas em 2019 com os filmes indicados ao Óscar no ano passado, entre eles "Pantera Negra", minutos após a confirmação do falecimento de Chadwick. A publicação destacava o rei T'Challa, protagonista da trama, interpretado pelo ator. Já neste sábado (29), o clube publicou a foto de parte do seu terceiro uniforme, lançado na última temporada, em meio a campanha de combate ao racismo, que ganhou uma série na Santos TV chamada "Time de Branco e de Preto", com participações de grandes ídolos negros da história santista e de torcedores notáveis, como os rappers Emicida e Mano Brown.