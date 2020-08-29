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Santos lamenta morte de Chadwick Boseman, e relembra homenagem em 2019: 'Wakanda Forever'

Peixe fez menção ao ator, protagonista do filme 'Pantera Negra', na série de postagens sobre os indicados ao Óscar, no ano passado...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 11:38
Crédito: Reprodução\Twitter Santos FC
O Santos homenageou o ator Chadwick Boseman através das suas redes sociais. Notável pela atuação em "Pantera Negra", Boseman, que tinha 43 anos, morreu nesta sexta-feira (28), vítima de câncer no cólon, no qual lutava há quatro anos.
No Twitter, o Alvinegro Praiano relembrou a série de postagens feitas em 2019 com os filmes indicados ao Óscar no ano passado, entre eles "Pantera Negra", minutos após a confirmação do falecimento de Chadwick. A publicação destacava o rei T'Challa, protagonista da trama, interpretado pelo ator. Já neste sábado (29), o clube publicou a foto de parte do seu terceiro uniforme, lançado na última temporada, em meio a campanha de combate ao racismo, que ganhou uma série na Santos TV chamada "Time de Branco e de Preto", com participações de grandes ídolos negros da história santista e de torcedores notáveis, como os rappers Emicida e Mano Brown.
Na menção feita pela comunicação santista nesta manhã, ganhava destaque o termo "Wakanda Forever", popularizada no filme, e que na língua africana kikongo significa "as coisas que nos pertencem verdadeiramente". O termo passou a fazer parte da luta contra a discriminação racial, que tinha em Chadwick Boseman um grande símbolo de representatividade. Peixe, Vasco e Internacional, foram as únicas equipes da Série A do Brasileirão que fizeram menção ao falecimento do ator até o fechamento da matéria.
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