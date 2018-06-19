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Nasce segundo filho da angel Candice Swanepoel em Vitória

'Abençoada', escreveu ela em seu perfil no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 16:11

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 16:11

A angel Candice Swanepoel deu à luz ao seu segundo filho nesta terça-feira (19), em Vitória. Casada com o capixaba Hermann Nicoli, apesar de sempre dar o ar da graça em terras capixabas, ela já vinha visitando o Espírito Santo ainda com mais frequência desde o último verão. Há poucas semanas, a top model sul-africana também já havia sido flagrada em uma praia da Capital. Aqui, vive a família do marido. 
> Candice Swanepoel já procurou terreno para construir casa em Itaúnas
Em seu perfil do Instagram, Candice compartilhou uma foto que mostra ela segurando a mãozinha do bebê com a palavra "abençoada" escrita sob a imagem. A loira já é mãe de Anacã. 
Nasce segundo filho da angel Candice Swanepoel em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

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