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Não tinha paquita negra, eram todas loiras, relembra Adriana Bombom

Artista participou como dançarina e assistente de palco dos programas Xuxa Hits e Planeta Xuxa no fim dos anos 1990

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 14:39
14/11/2018 - Adriana Bombom, ex-dançarina e assistente de palco de Xuxa no fim dos anos 1990 Crédito: Instagram/@adrianabombom
De babá e empregada doméstica para dançarina e assistente de palco de Xuxa no fim dos anos 1990. Assim resume Adriana Bombom sobre sua fama durante o programa Luciana By Night desta terça-feira, 13, na Rede TV!.
Comecei a fazer um trabalho de figurante quando trabalhava em uma loja de um shopping. Numa dessas, me convidaram na academia para completar o quadro. O cachê era R$ 50. A Marlene (Mattos) viu meu desempenho e me convidou para trabalhar. Saí com o dinheiro, o autógrafo e o emprego, relembra a artista.
A convite da diretora Marlene Mattos, Adriana Bombom participou como dançarina e assistente de palco dos programas Xuxa Hits, de 1996 a 1997, e Planeta Xuxa, de 1997 a 2002. Não tinha paquita negra, eram todas loiras. Tinha sempre uma cobrança. Passava geração, mas nunca entrava uma negra. Fui ficando, me tornei a paquita única, afirma Adriana, que se divertia muito com as paquitas oficiais.
Questionada se já sofreu ataque racista, ela declarou: Quem não? Tudo magoa, a falta de oportunidade, o desmerecimento da sua cor, do seu cabelo, tudo é muito grave. Eu faço a louca, fico triste, mas passa.
Adriana Bombom é casada com o cantor Dudu Nobre e tem duas filhas, Thalita e Olívia, que são adolescentes. Pego no pé mesmo, são muito bagunceiras. Lavar uma louça, dar uma descarga não custa, né?, comentou.
No perfil oficial no Instagram, Adriana Bombom publicou um vídeo no camarim da Rede TV! mostrando o look para o programa de Luciana Gimenez.

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