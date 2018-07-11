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'Não me senti confortável', diz Sula Miranda sobre reality em família

Ela também contou que se sentiu incomodada sobre uma conversa sobre cirurgia íntima com Thammy Miranda, seu sobrinho

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 12:18
"Não me senti confortável", diz Sula Miranda sobre reality em família Crédito: Reprodução/Instagram @sulamiranda_oficial
A cantora Sula Miranda, irmã de Gretchen, participou do programa Luciana by Night, da RedeTV!, nesta terça-feira, 10, e falou que se sentiu desconfortável ao participar do reality show "Os Gretchens", que foi transmitido pelo canal por assinatura Multishow entre abril e maio de 2018.
"Quando o projeto nasceu, não me senti confortável de chamar 'Os Gretchens'. Fiz uma participação especial e ponto. Tenho uma história de vida, 32 anos de carreira, sempre me preocupei em não ser mostrada como 'a irmã da Gretchen'. Profissionalmente eu tenho minha própria trajetória, ela tem a dela, que eu respeito super. Ela está numa fase ótima, fazendo sucesso e quero que ela se dê bem", disse Sula.
Ela também contou que se sentiu incomodada sobre uma conversa sobre cirurgia íntima com Thammy Miranda, seu sobrinho. Para Sula, havia todo um planejamento da produção sobre o que e onde eles conversariam como forma de pegar suas reações. "Eu me senti incomodada, muito desconfortável. A produção só avisava que íamos tomar café da manhã, ou que íamos a um restaurante, o assunto eu só sabia na hora. Fui pega de surpresa, não sei se eles combinaram com a produção ou não, mas parecia que queriam ver minhas reações", falou.
Mesmo assim, Sula afirmou que sua relação com Gretchen não ficou abalada por conta do reality show. "Já passou. Levamos 20 anos para construir uma relação estável porque nos deixávamos levar pelo 'auê' da mídia. Não deixaria 15 dias de reality show estragar isso", afirmou a cantora.

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