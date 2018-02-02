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Após agressão

Naldo e Moranguinho já conversam e ensaiam voltar com o casamento

Os dois têm conversado desde que Moranguinho voltou ao Rio com Maria Victória para cuidar da sua loja de roupas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 10:15

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 10:15

Naldo e Ellen Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram
Moranguinho perdoou. Naldo e Ellen Cardoso têm tudo para voltar às boas. Já faz três semanas que eles voltaram a conversar, e estão, neste momento, ensaiando uma retomada da relação. Os dois só não se encontraram ainda em respeito à medida protetiva que impede o cantor de se aproximar da ex-mulher. Mas a distância física tem prazo determinado.
Ellen Cardoso revelou a uma fonte do EXTRA que pretende pedir o fim da medida que impede o encontro com o ex-marido. A queixa por agressão, no entanto, por Naldo ter sido enquadrado na Lei Maria da Penha, não pode ser retirada. Até a noite de quinta-feira, o processo, que corre no 3º Juizado da Violência Doméstica, em Jacarepaguá, não havia sofrido nenhuma alteração.
Os dois têm conversado desde que Moranguinho voltou ao Rio com Maria Victória para cuidar da sua loja de roupas, após uma temporada com os pais em São Paulo. A filha completa 3 anos no fim de fevereiro. Enquanto isso, Naldo segue com os preparativos da gravação do seu novo DVD, que acontece na próxima segunda-feira, na |Urca, na Zona Sul do Rio.
 

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