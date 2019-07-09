Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, deve resposta a delegado

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:56
- Atualizado há 6 anos
Najila Trindade, a modelo que acusa Neymar de estupro, está dando trabalho para os advogados e policiais envolvidos na investigação do seu caso. Segundo informações do Uol, o andamento do processo, agora, está dependendo de documentos que a loira precisa entregar para o delegado Pablo Sartori, que foram solicitados por ele.
Neymar, até o momento, pode responder também por crime virtual, já que compartilhou fotos íntimas da modelo sem seu consentimento.
De acordo com informações da revista Caras, o delegado enviou algumas perguntas a Najila que dão conta do vazamento das conversas e imagens e aguarda um retorno para que possa encaminhá-las ao Ministério Público do Rio. Até lá, o processo fica ocioso.
