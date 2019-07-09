Home
>
Famosos
>
Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, deve resposta a delegado

Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, deve resposta a delegado

Neymar pode responder por crime virtual, segundo informações da revista Caras

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:56

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/SBT

Najila Trindade, a modelo que acusa Neymar de estupro, está dando trabalho para os advogados e policiais envolvidos na investigação do seu caso. Segundo informações do Uol, o andamento do processo, agora, está dependendo de documentos que a loira precisa entregar para o delegado Pablo Sartori, que foram solicitados por ele. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Neymar, até o momento, pode responder também por crime virtual, já que compartilhou fotos íntimas da modelo sem seu consentimento. 

> Após ter fotos vazadas, Paolla Oliveira fala sobre ódio nas redes

De acordo com informações da revista Caras, o delegado enviou algumas perguntas a Najila que dão conta do vazamento das conversas e imagens e aguarda um retorno para que possa encaminhá-las ao Ministério Público do Rio. Até lá, o processo fica ocioso. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Estupro neymar

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais