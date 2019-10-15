Home
Naiara Azevedo emagrece 33 quilos e reflete: "Era mais sexy gordinha"

Cantora participou de lançamento de coleção de roupas em São Paulo, nesta segunda (14), e falou sobre processo de reeducação alimentar

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 08:38

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Naiara Azevedo Crédito: Reprodução/Instagram @naiaraazevedo

Perder 33 quilos em 4 meses não significa que Naiara Azevedo esteja se sentindo mais sexy. Pelo menos é isso o que ela disse em entrevista no lançamento da coleção Ritmos do Brasil, da C&A, em São Paulo, nesta segunda (14). 

"Eu achava que eu era mais sexy quando estava gordinha. O que me incomodava mesmo era dor", disse. 

"Eu me aceitava e me amava gordinha. Sempre tive a autoestima lá em cima. Só emagreci por problema de saúde porque tive uma lesão no joelho e no pé", continuou a sertaneja, que também explicou todo o seu processo de reeducação alimentar: "Já tive vários efeitos sanfona e estou conseguindo manter o peso, a numeração, que facilita para os stylists me vestirem".

Elogiada pela nova aparência, Naiara agradece, mas não atribui todo esse resultado positivo de perda de peso a bem-estar. Mas pondera: "Hoje acho que estou vivendo uma fase legal da minha vida. Não é o peso mas o estado de espírito, minha carreira e vida pessoal e emocional".

