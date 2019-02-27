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"Sexo todos os dias"

Musa fitness diz que sexo todos os dias ajuda a manter corpão

Nathy diz que atividade sexual diária é melhor do que passar 24h na academia

Publicado em 

27 fev 2019 às 19:52

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 19:52

Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
A musa fitness Nathy Kihara, adepta do vegetarianismo, deu a receita para manter sua boa forma: “Sexo todos os dias”.
Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
Quando foi questionada por um seguidor em seu Instagram, a musa impressionou a todos quando revelou que a atividade sexual diária, às vezes, pode ser melhor do que ficar 24h dentro da academia.
Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
“Eu queimo calorias intercalando a dieta vegetariana e algumas horas de sexo", disse. Ela respondeu que o ideal era misturar as duas atividades - provando ser uma das que curtem perder calorias no sexo. Ela completou: “O sexo me ajudou a perder calorias, isso eu posso provar”.
Ela está focada na dieta fitness e vegetariana, se mantendo apenas com proteínas provenientes de vegetais sem ingestão de carne.
Em 2018, Naty Kihara foi vencedora do concurso A Musa de Ipanema e estampou a capa da revista Playboy de Portugal, dentre outras publicações masculinas, de beleza e comportamento.

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