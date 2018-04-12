Musa do 'BBB 4 ', argentina Antonela participa do Miss Bumbum 2018

Não é só o Big Brother Brasil que abraça estrangeiros na concorrência por um prêmio nacional. Assim com o reality, que já teve francês, argentina e agora um sírio, o Miss Bumbum 2018 terá uma gringa. Por sinal, ela também é ex-BBB.
Candidata pelo Mato Grosso, a musa do "BBB 4", Antonela Avellaneda, 35, vai disputar o título de bumbum mais bonito do país. A loira posou com as cores da bandeira do Brasil e ainda revelou para quem vai sua torcida no "BBB 18".
"Todo mundo imagina que minha torcida seria para o Kaysar, afinal, ele é estrangeiro no 'BBB', como eu. Mas minha torcida é para Gleici. Ela é a melhor jogadora", disse ela.
Segundo o jornal Extra, Antonela está de volta ao Brasil após quase dez anos morando na Argentina e é uma das candidatas ao Miss Bumbum 2018, concurso que revelou a ex-modelo e hoje evangélica Andressa Urach. Apelidada durante o programa pelo apresentador Pedro Bial de "Tonton", Antonela foi capa de quatro revistas masculinas - entre elas, duas "Playboy".