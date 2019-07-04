Mulher ataca Neymar em banheiro de festa, diz colunista

Publicado em 4 de julho de 2019 às 12:04
- Atualizado há 6 anos
Os seguranças do festão de aniversário do jogador de vôlei Bruninho trabalharam dobrado na última segunda (1º), no Rio de Janeiro. É que, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, um dos convidados foi atacado no banheiro.
De acordo com a colunista, Neymar estava no toilette quando uma mulher entrou para ir atrás dele. O segurança teve que tirar a moça de lá para o craque conseguir fazer suas necessidades em paz.
