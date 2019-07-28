Luto na Disney

Morre Russi Taylor, dubladora da Minnie Mouse, aos 75

Na ocasião, a americana foi escolhida pela Disney de um grupo de 200 candidatas, em um teste em 1986

Voz de Minnie Mouse por três décadas, a dubladora Russi Taylor morreu neste sábado (27) na Califórnia, nos EUA, aos 75 anos. A informação foi confirmada em comunicado da Walt Disney. A causa da morte não foi divulgada.

Taylor, que costumava rir como sua personagem mais famosa, deu voz à namorada do Mickey Mouse em programas de TV, desenhos animados, no cinema e nos parques de diversão.

"A Minnie Mouse perde sua voz com a morte de Russi Taylor", declarou Bob Iger, presidente e CEO da The Walt Disney Company, em nota.

"Por mais de 30 anos, Minnie e Russi trabalharam juntas para entreter milhões de pessoas no mundo todo --uma parceria que fez da Minnie um ícone global e da Russi uma lenda da Disney, amada por fãs por toda parte". "Nos confortamos em saber que seu trabalho vai continuar a entreter e inspirar gerações futuras", disse Iger said.

A americana foi escolhida pela Disney de um grupo de 200 candidatas, em um teste em 1986.

A vida imitou a arte quando Russi encontrou seu Mickey da carne e osso nos anos 80: Wayne Allwine, que dublava o ratinho mais famoso do mundo desde 1977. "Wayne estava saindo de uma sessão como o Mickey para (o programa) 'Totally Minnie'. Nos encontramos no corredor. Nos demos muito bem", contou Taylor em entrevista de 2014.

Eles se casaram em 1991, mas de forma discreta. "Não queríamos que fosse o Mickey e a Minnie se casando. Eram Wayne e Russi se casando. Foi maravilhoso! Ríamos muito. Cantávamos o tempo todo", lembrou.

Eles ficaram juntos até a morte de Wayne, em 2009.

