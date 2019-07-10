Morre o ator Rip Torn, o Zed de "MIB: Homens de Preto", aos 88 anos

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:12
- Atualizado há 6 anos
Morreu o ator Rip Torn, que deu vida ao Zed na franquia "MIB: Homens de Preto", na última quarta-feira (9), aos 88 anos. Ele morreu em casa e a causa da morte não foi divulgada, de acordo com informações do The Guardian.
Rip começou a carreira na TV na década de 50 nos Estados Unidos, atuando em produções como The Alcoa Hour e Sunday Showcase. Em 1984, chegou até a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Retratos de Uma Realidade".
Na web, a morte do ator ficou entre os 10 assuntos mais comentados no Twitter no mundo.
