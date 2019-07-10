Home
Morre o ator Rip Torn, o Zed de "MIB: Homens de Preto", aos 88 anos

Ator morreu na última quarta-feira (9)

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:12

 - Atualizado há 6 anos

O ator Rip Torn é o Zed em "MIB: Homens de Preto" Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Morreu o ator Rip Torn, que deu vida ao Zed na franquia "MIB: Homens de Preto", na última quarta-feira (9), aos 88 anos. Ele morreu em casa e a causa da morte não foi divulgada, de acordo com informações do The Guardian. 

Rip começou a carreira na TV na década de 50 nos Estados Unidos, atuando em produções como The Alcoa Hour e Sunday Showcase. Em 1984, chegou até a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Retratos de Uma Realidade". 

Na web, a morte do ator ficou entre os 10 assuntos mais comentados no Twitter no mundo. 

