Home
>
Famosos
>
Morre o ator Caio Junqueira, uma semana após acidente de carro no Aterro

Morre o ator Caio Junqueira, uma semana após acidente de carro no Aterro

O intérprete do policial Neto do filme "Tropa de elite" (2007) foi levado para o Hospital Miguel Couto