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LUTO

Morre John Wesley, ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 72 anos

Morte do artista foi confirmada por sua família e seu produtor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 06:03

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 06:03

John Wesley é conhecido por seu trabalho como o personagem Dr. Hoover na série Um Maluco no Pedaço Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYSecond ActsENTITY_apos_ENTITY (2019) / Chrome Entertainment
O ator John Wesley, conhecido por seu trabalho como o personagem Dr. Hoover na série Um Maluco no Pedaço, protagonizada por Will Smith na década de 1990, morreu no último domingo, 8, aos 72 anos de idade.
> Aos 30 anos, filho de Cafu morre após partida de futebol
Segundo a revista Variety, o ator morreu após uma longa batalha contra um mieloma múltiplo, de acordo com a sua família.
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Gerry Pass, produtor e agente do ator, emitiu um comunicado: "John Wesley foi um presente para o mundo, e sua graça e alegria estão imortalizadas em seus trabalhos no teatro, TV e cinema. Estou de coração partido por ter perdido um amigo querido hoje"

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