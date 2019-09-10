Morre John Wesley, ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 72 anos

John Wesley é conhecido por seu trabalho como o personagem Dr. Hoover na série Um Maluco no Pedaço

Segundo a revista Variety, o ator morreu após uma longa batalha contra um mieloma múltiplo, de acordo com a sua família.

Gerry Pass, produtor e agente do ator, emitiu um comunicado: "John Wesley foi um presente para o mundo, e sua graça e alegria estão imortalizadas em seus trabalhos no teatro, TV e cinema. Estou de coração partido por ter perdido um amigo querido hoje"