Morre a jovem Yasmim Gabrielle, do Raul Gil, vítima de depressão

Quando criança, Yasmim, de 17 anos, se apresentava no programa de Raul Gil, a quem chamava de vovô Raul, cantando ou mesmo conversando com o apresentador