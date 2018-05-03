Monica Iozzi assume novo romance na internet

Monica Iozzi está de namorado novo: ela assumiu nas redes sociais o affair com um rapaz identificado pelo jornal Extra como Gabriel Moura. Os dois, de acordo com a publicação, aparecem juntos em uma cachoeira de Visconde de Mauá, no Sul do Rio de Janeiro. Na legenda da foto, a atriz colocou três emoticons: um coração, uma borboleta e uma planta - mas sem revelar o nome do acompanhante.