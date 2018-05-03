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Foto na cachoeira

Monica Iozzi assume novo romance na internet

Iozzi não assume publicamente um relacionamento desde julho de 2017, quando terminou um namoro de seis meses com o diretor Felipe Flores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 13:55

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 13:55

Monica Iozzi está de namorado novo: ela assumiu nas redes sociais o affair com um rapaz identificado pelo jornal Extra como Gabriel Moura. Os dois, de acordo com a publicação, aparecem juntos em uma cachoeira de Visconde de Mauá, no Sul do Rio de Janeiro. Na legenda da foto, a atriz colocou três emoticons: um coração, uma borboleta e uma planta - mas sem revelar o nome do acompanhante. 
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Segundo o Extra, em resposta a um seguidor, ela disse que o nome do novo eleito é Gabriel. Internautas chegaram a comparar o rapaz com Duda Nagle, noivo da apresentadora Sabrina Sato. Veja o post: 

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