Monalisa Perrone deixa a Globo; saiba quem vai assumir o H1

A jornalista Monalisa Perrone Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYHora 1ENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo

As mudanças no jornalismo televisivo continuam movimentando a área. Agora foi a vez de Monalisa Perrone sair da Globo e assumir o comando de programa na CNN . Em seu lugar, no Hora 1, entra Roberto Kovalick.

Segundo comunicado da CNN, "Monsalisa estará presente em toda a programação multiplataforma da CNN Brasil e comandará um programa diário ao lado de um time de comentaristas de política e economia e convidados diversos, que debaterão os temas mais relevantes do Brasil e do mundo".

Já o comunicado da Globo, "Kovalick assumirá a bancada na próxima segunda-feira. Até lá, o H1 fica nas mãos firmes e competentes de Michelle Barros".

Roberto Kovalick apresentando o Jornal Hoje Crédito: Reprodução/TV Globo

"Somos gratos à Monalisa por sua trajetória [...] A ela, agradecemos a colabaração e desejamos sorte nessa nova etapa", anunciou o diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel, em comunicado enviado à imprensa.

Em seu Twitter, a CNN Brasil afirmou que "tem muito orgulho de anunciar a contratação da jornalista Monalisa Perrone, dona de talento e carisma reconhecidos".

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pelo diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel: