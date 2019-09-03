Monalisa Perrone deixa a Globo; saiba quem vai assumir o H1

Segundo comunicado da CNN, "Monsalisa estará presente em toda a programação multiplataforma da CNN Brasil e comandará um programa diário ao lado de um time de comentaristas de política e economia e convidados diversos, que debaterão os temas mais relevantes do Brasil e do mundo".
Já o comunicado da Globo, "Kovalick assumirá a bancada na próxima segunda-feira. Até lá, o H1 fica nas mãos firmes e competentes de Michelle Barros".
"Somos gratos à Monalisa por sua trajetória [...] A ela, agradecemos a colabaração e desejamos sorte nessa nova etapa", anunciou o diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel, em comunicado enviado à imprensa.
Em seu Twitter, a CNN Brasil afirmou que "tem muito orgulho de anunciar a contratação da jornalista Monalisa Perrone, dona de talento e carisma reconhecidos".
Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pelo diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel:
Confira a íntegra do comunicado da contratação de Monalisa Perrone enviado pela CNN Brasil: