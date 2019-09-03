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TELEVISÃO

Monalisa Perrone deixa a Globo; saiba quem vai assumir o H1

Jornalista é a nova contratada da CNN Brasil. Apresentadora terá programa diário ao lado de comentaristas de política e economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 20:08

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 20:08

A jornalista Monalisa Perrone Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYHora 1ENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo
As mudanças no jornalismo televisivo continuam movimentando a área. Agora foi a vez de Monalisa Perrone sair da Globo e assumir o comando de programa na CNN. Em seu lugar, no Hora 1, entra Roberto Kovalick.
Segundo comunicado da CNN, "Monsalisa estará presente em toda a programação multiplataforma da CNN Brasil e comandará um programa diário ao lado de um time de comentaristas de política e economia e convidados diversos, que debaterão os temas mais relevantes do Brasil e do mundo".
> Rodízio no JN começa neste sábado; Philipe Lemos vai ao ar dia 21
Já o comunicado da Globo, "Kovalick assumirá a bancada na próxima segunda-feira. Até lá, o H1 fica nas mãos firmes e competentes de Michelle Barros".
Roberto Kovalick apresentando o Jornal Hoje Crédito: Reprodução/TV Globo
"Somos gratos à Monalisa por sua trajetória [...] A ela, agradecemos a colabaração e desejamos sorte nessa nova etapa", anunciou o diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel, em comunicado enviado à imprensa.
> Cauê Fabiano deixa de apresentar o "G1 em 1 minuto"
Em seu Twitter, a CNN Brasil afirmou que "tem muito orgulho de anunciar a contratação da jornalista Monalisa Perrone, dona de talento e carisma reconhecidos".
Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pelo diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel:
> 'Não tinha intenção de voltar à TV', diz Evaristo Costa
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Confira a íntegra do comunicado da contratação de Monalisa Perrone enviado pela CNN Brasil:
> Após Canuto, Siani e Mari Palma, Victor Bonini sai da Globo

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