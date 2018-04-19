Modelos capixabas estreiam no Minas Trend

Sulamita Marinho, de 16 anos, é capixaba e está protagonizando nas passarelas do MinasTrend - semana de moda mineira Crédito: Agência FotoSite/Divulgação

A beleza capixaba está dando o ar da graça em Minas Gerais, durante a semana de moda mais importante do estado mineiro - o Minas Trend. Três modelos de uma agência do Espírito Santo chamaram a atenção. Não foi o primeiro trabalho delas, mas, com certeza, a oportunidade de protagonizar em um passarela nacional vai alavancar a carreira que elas têm o sonho de seguir.

Gazeta Online. "As pessoas sempre falavam que eu tinha jeito, mas eu nunca dei importância. Depois, me interessei e resolvi ir atrás de uma agência", conta ela, dizendo que logo depois disso foi chamada e decidiu começar com trabalhos aqui no Estado. A jovem começou na área, profissionalmente, no início de 2016. É justamente sobre isso que Sulamita Marinho, de 16 anos, confidencia ao. "As pessoas sempre falavam que eu tinha jeito, mas eu nunca dei importância. Depois, me interessei e resolvi ir atrás de uma agência", conta ela, dizendo que logo depois disso foi chamada e decidiu começar com trabalhos aqui no Estado. A jovem começou na área, profissionalmente, no início de 2016.

Ela destaca que desfilou na abertura do Minas Trend, que aconteceu na noite desta segunda-feira (16) e para outras três marcas só nesta terça-feira (17). "A ansiedade estava maior quando entrei na passarela, na abertura da semana. Agora, estou mais tranquilo", brinca.

Há quase duas semanas longe de casa e ainda no Ensino Médio, Sulamita destaca que, por outro lado, conciliar trabalho e estudo não é uma tarefa fácil. Ela estava em São Paulo, quando foi chamada para ir até Minas Gerais. Só depois, então, voltará ao Espírito Santo. "Tenho que me esforçar mais e tenho que ter consciência disso. É complicado levar tudo junto, mas tenho conseguido", afirma.

Ela contrapõe que a experiência que está tendo nesse ambiente da moda é excepcional e que não poderia perder essa oportunidade por nada. "Quanta gente queria essa oportunidade e eu estou tendo. A experiência como um todo está sendo espetacular e não tenho nem palavras para descrevê-la direito", exclama.

Por enquanto, assim que chegar ao Estado, Sulamita não tem outros trabalhos, por enquanto à vista. Ela frisa apenas que já está se preparando para o Vitória Moda - semana de moda daqui - que acontece geralmente no segundo semestre de todos os anos.

COLEGAS DE PASSARELA

A modelo capixaba Bruna Vicentini Crédito: RF Assessoria de Comunicação/Divulgação

Além dela, Bruna Vicentini, de 16 anos, e Talia Juca, de 18 anos, foram contempladas pela semana de moda de Minas. As três são colegas de agência, da Mega Model Vitória. Bruna é natural de Vitória e entrou para a carreira em dezembro de 2016, por meio de uma seletiva da agência. Será a primeira vez dela na passarela.

Já Talia é de Colatina e foi descoberta em uma avaliação de perfil da agência no ano passado. Ela também vai desfilar pela primeira vez profissionalmente - a jovem desfilará em todos os dias de Minas Trend e apareceu, até, na abertura da semana de moda mineira. Aliás, é ela que está passando uma temporada em Belo Horizonte, onde alça novos trabalhos no Estado vizinho. "Tudo começou comigo fazendo um desfile para um amigo, como Tese de Conclusão de Curso (TCC) dele. Ai eu postei algumas fotos nas redes sociais e um booker da agência de Vitória me encontrou. Então eu fui chamada para uma seletiva e passei - e fiquei muito feliz", conta.

Ela destaca, também que em seguida fez provas para participar do Minas Trend e foi aprovada. "É meu primeiro desfile profissional e estou muito feliz. As expectativas são as melhores, até porque estou passando uma temporada aqui em Belo Horizonte para novos trabalhos e espero que 2018 traga muita coisa boa", revela a jovem. Ela avalia a experiência como espetacular e diz que sempre foi seu sonho seguir como modelo. "E eu o estou realizando (o sonho) cada dia mais", conclui.