Miss Bumbum fez jejum sexual para passar em Medicina: "Quase virgem"

Campeã do concursoestá em polvorosa com sua recente aprovação para o curso de. Mas toda essa comemoração veio acompanhada de esforço da bonita. Durante o período em que se dedicou aos estudos, fez promessa de ficar

"Sou bem rigorosa com votos. Foram 8 meses sem álcool e sexo", disse ela, em entrevista à coluna Chico Barney, do Uol. Agora, no entanto, ela continua na mesma situação: "Ainda não saí das duas secas. Estou praticamente virgem ".

Ainda assim, a futura médica é bem confiante com o futuro da Saúde no Brasil e adiantou, durante o bate-papo com o colunista: "O Brasil não serve de referência. Nossos governantes tiram o dinheiro que era destinado a isso para ter paraísos fiscais ao redor do mundo. Enquanto isso, várias pessoas morrem no hospital por falta de investimentos do poder público".