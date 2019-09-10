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Sacrifício

Miss Bumbum fez jejum sexual para passar em Medicina: "Quase virgem"

Érika diz que está praticamente virgem de novo, mas não se arrepende de ter ficado sem sexo e sem álcool durante o período de estudos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 07:19

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 07:19

Crédito: Leticia Escariao
Campeã do concurso Miss Bumbum 2016, Érika Canela está em polvorosa com sua recente aprovação para o curso de Medicina. Mas toda essa comemoração veio acompanhada de esforço da bonita. Durante o período em que se dedicou aos estudos, fez promessa de ficar sem beber álcool e sem sexo
> Musas do Miss Bumbum posam contra Bolsonaro e defendem Amazônia
"Sou bem rigorosa com votos. Foram 8 meses sem álcool e sexo", disse ela, em entrevista à coluna Chico Barney, do Uol. Agora, no entanto, ela continua na mesma situação: "Ainda não saí das duas secas. Estou praticamente virgem". 
> Ingrid Guimarães já mandou vibrador em grupo de mães por engano
Ainda assim, a futura médica é bem confiante com o futuro da Saúde no Brasil e adiantou, durante o bate-papo com o colunista: "O Brasil não serve de referência. Nossos governantes tiram o dinheiro que era destinado a isso para ter paraísos fiscais ao redor do mundo. Enquanto isso, várias pessoas morrem no hospital por falta de investimentos do poder público".

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