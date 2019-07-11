Nos EUA

Michelle Obama surge de cabelo cacheado em evento

A ex-primeira dama sempre adotou o visual diferente, com cabelos mais lisos e ondulados

Publicado em 11 de julho de 2019 às 11:09 - Atualizado há 6 anos

A ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama, 55, apareceu publicamente com os cabelos naturais, em evento de uma revista.

Era uma entrevista ao vivo durante o Essence Festival, uma publicação voltada ao mercado afrodescendente no país.

Enquanto primeira-dama, a esposa do ex-presidente americano Barack Obama, 57, costumava usar os cabelos lisos.

Dentre os temas do papo, Michelle contou como o serviço secreto participou da rotina das filhas Sasha e Malia.

Em 2015, à revista People, Michelle confidenciou que ela e Obama já precisaram fazer terapia de casal. "Porque somos exemplos, é importante para nós sermos honestos e dizer que, se você está em um casamento e há momentos que você quer sair, isso é normal --porque eu me já me senti dessa maneira", disse ela.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta