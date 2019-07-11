Home
>
Famosos
>
Michelle Obama surge de cabelo cacheado em evento

Michelle Obama surge de cabelo cacheado em evento

A ex-primeira dama sempre adotou o visual diferente, com cabelos mais lisos e ondulados

Agência Folha Press

Publicado em 11 de julho de 2019 às 11:09

 - Atualizado há 6 anos

A ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama, 55, apareceu publicamente com os cabelos naturais, em evento de uma revista.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Era uma entrevista ao vivo durante o Essence Festival, uma publicação voltada ao mercado afrodescendente no país.

Enquanto primeira-dama, a esposa do ex-presidente americano Barack Obama, 57, costumava usar os cabelos lisos

Dentre os temas do papo, Michelle contou como o serviço secreto participou da rotina das filhas Sasha e Malia.

Em 2015, à revista People, Michelle confidenciou que ela e Obama já precisaram fazer terapia de casal. "Porque somos exemplos, é importante para nós sermos honestos e dizer que, se você está em um casamento e há momentos que você quer sair, isso é normal --porque eu me já me senti dessa maneira", disse ela.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais