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Michael Douglas descobre funk de João Brasil e agradece: 'Estou honrado'

Sem saber que a música fala de droga, ator publicou agradecimento em seu perfil no Facebook.

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 23:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 23:03
Michael Douglas Crédito: Reprodução/Facebook do ator
Quem não dançou ainda o hit "Michael Douglas", de 2016, do DJ brasileiro João Brasil? O sucesso chegou além das pistas e o refrão "Ih, que isso! Michael Douglas" chegou ao próprio ator de hollywood depois de alguns anos - mesmo a música não se tratando dele.
Na última quinta-feira (12), ele agradeceu o DJ brasileiro em seu perfil no Facebook a homenagem. "Obrigado, João Brasil! Eu estou honrado!", escreveu o ator, que estrelou recentemente o filme "Homem-Formiga".
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Já o DJ comemorou a publicação. "O grande dia chegou!", escreveu o brasileiro em seu perfil.
Para quem não sabe, "Michael Douglas" foi lançada em 2016 e, na verdade, faz referência à droga sintética MD, que carrega as mesmas iniciais do ator.
Veja o clipe de Michael Douglas

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