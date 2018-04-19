Michael Douglas descobre funk de João Brasil e agradece: 'Estou honrado'

Michael Douglas Crédito: Reprodução/Facebook do ator

Quem não dançou ainda o hit "Michael Douglas", de 2016, do DJ brasileiro João Brasil? O sucesso chegou além das pistas e o refrão "Ih, que isso! Michael Douglas" chegou ao próprio ator de hollywood depois de alguns anos - mesmo a música não se tratando dele.

Na última quinta-feira (12), ele agradeceu o DJ brasileiro em seu perfil no Facebook a homenagem. "Obrigado, João Brasil! Eu estou honrado!", escreveu o ator, que estrelou recentemente o filme "Homem-Formiga".

Já o DJ comemorou a publicação. "O grande dia chegou!", escreveu o brasileiro em seu perfil.

Para quem não sabe, "Michael Douglas" foi lançada em 2016 e, na verdade, faz referência à droga sintética MD, que carrega as mesmas iniciais do ator.