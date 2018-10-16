Matheus Mazzafera revela: 'maioria dos meus amigos são anônimos'

. Crédito: Divulgação

Em pleno século 21, Matheus Mazzafera é consagrado como um dos maiores nomes do entretenimento na internet. Hoje, ele tem mais de 50 milhões de visualizações por mês em seu canal no YouTube e, por dia, coleciona cerca de mais 10 mil novos espectadores. Em uma onda de luxo e glamour, o mineiro de Pouso Alegre hoje pode ostentar uma vida confortável passeando entre as mais caras suítes de hotéis no país e até looks de mais de R$ 70 mil em eventos para os quais é convidado em terras estrangeiras.

O fato é que nem sempre foi assim: Matheus já foi agredido na escola por ser gay, e lembra que assumir a sexualidade para os pais, na adolescência, não foi tarefa fácil. Apesar de sempre ter tido uma estabilidade financeira, ele também não esperou o sucesso cair do céu. Desde cedo se preocupou em seguir com os estudos, cursou Moda em Milão, na Itália, e fez uma série de cursos para se profissionalizar com a internet. Recentemente, passou a fazer parte do casting de repórteres da Globo, protagonizando um quadro no "Vídeo Show". O "plim plim", termo que ele mesmo usa para se referir à emissora, era um sonho antigo e, para ele, agora já é realidade.

. Crédito: Iudi Richele

Gazeta Online, o apresentador detalhou seus passos até chegar a 2018 e também falou sobre planos futuros: Em entrevista exclusiva ao, o apresentador detalhou seus passos até chegar a 2018 e também falou sobre planos futuros:

37 anos, canal de sucesso no YouTube e, agora, distribuindo "plim plim" por aí, como você mesmo brinca. Qual a fórmula?

33 anos. Parei nessa idade (risos). Acredito que talento, trabalho e oportunidades fazem parte dessa fórmula de sucesso que as pessoas tentam entender. Mas acredito ainda mais no poder da prática, ou seja, trabalhar e trabalhar. Sempre pensei que para sermos bem-sucedidos fosse necessário trocar a piscina, as festas, as viagens por pesquisas, planos estratégicos. As pessoas que conheço, que são bem-sucedidas, são completamente dedicadas. No meu caso, a fórmula do meu crescimento está também em inovar, procurar criar formas diferentes de divertir o público... Assim como quero trazer, cada vez mais, nomes legais e, claro, assuntos relevantes e pautas que engajem ainda mais.

Muita gente aos 37 anos não tem tanta familiaridade com as redes sociais, internet e selfies. Você chegou a se especializar no assunto?

Tenho 33 anos (risos). Para qualquer coisa que eu vou fazer, tento me familiarizar ao máximo. Isso é fundamental para nos aprimorarmos em áreas novas. Quando fui abrir o canal no YouTube, mesmo sabendo que teria editores que iriam me auxiliar, me interessei por fazer um curso de edição para ter controle do que estavam fazendo. E mesmo quando fiz faculdade de Moda, ao mesmo tempo me dediquei a cursos de atores, de apresentador... Parar não é algo que fez e nem fará parte da minha vida e carreira. Acredito muito nas transformações e vitória que acontecem quando estamos em movimento

Hoje as redes sociais estão em alta. Mas você sente que no futuro isso pode mudar?

Tudo na vida muda, porque tudo passa. Essa é uma lei básica da existência: a transitoriedade. E toda mudança é boa, também. Podemos não perceber na hora, mas um dia enxergamos isso. Abri meu canal quando estava bem triste pelo fato de me ver desempregado. Foi o jeito que achei para não ficar parado. Esse 'não ficar parado' me fez ter um dos maiores canais de entretenimento do país e, com isso, ter a grata oportunidade de receber um convite da Globo para entrar no time de apresentadores do Vídeo Show

E como é sua relação com os fãs?

Eu amo os meus fãs e seguidores. Não sou nada sem eles. Tenho uma relação forte com o público. Todo dia, se estou em casa ou viajando, paro algumas horas e fico um tempo interagindo e conversando com eles

Recentemente esteve em Paris usando looks que chegam a custar até R$ 75 mil. Como é isso para você? É algo natural?

Isso é gostoso, é lindo de usar... Sou fashionista. Sempre gostei dessas tendências. Mas, claro, isso não é o mais importante. O que me deixa realmente maravilhado é a boa educação, a gentileza e a empatia. Não adianta uma pessoa que não cumprimenta o porteiro usar uma roupa dessas. Minha família, graças a Deus, sempre teve boas condições e sou grato por isso. Mas o que eu guardo de mais valioso é a maneira com que meus pais me educaram. Ah, e a jaqueta que você está falando, da Balmain - grife francesa - foi emprestada pela loja.

. Crédito: Iudi Richele

Ainda nessa sua ida a Paris, se encontrou com Bruna Marquezine, por exemplo, além de outros famosos. Os famosos são os seus melhores amigos?

A maioria dos meus amigos são anônimos. Quando criei o canal, imaginei um espaço com cara de conversa de amigos. Por isso gosto do bate-papo na cama, na sala, sem sapato ou até mesmo de roupão. Em uma das entrevistas que tive na Globo, por exemplo, um diretor me perguntou qual era meu diferencial. Quando ele disse isso, imaginei que fosse afirmar que o que me faz destacar é o que todos pensam: 'Matheus, amigos dos famosos'. Mas foi o contrário: o diretor me elogiou ao comentar que me considera um dos melhores naquilo que me proponho a fazer. Claro, me emocionei muito, ainda mais por vir de uma pessoa tão importante da emissora. Então acho que por minhas entrevistas serem nesse sentido, na maioria das vezes com celebridades, as pessoas confundem e acham que sou amigo dos meus entrevistados. Só que eu só conheço a maioria deles no dia da gravação. Mas alguns, claro, já se tornam amigos. O mesmo acontece com qualquer outro apresentador. Considero tudo isso bem natural.

E já brigou com algum famoso?

Já tive um desentendimento com a Luana Piovani. Mas já nos resolvemos e está tudo bem. Aliás, adoro ela. Não sou muito de brigar, prefiro ficar na minha, na paz.

Você vai às maiores semanas de moda do mundo, inclusive essa de Paris. Qual foi a experiência que você considera a mais fantástica que você viveu?

A minha graduação em Moda eu fiz em Milão, na Itália, então vivi muito desse universo durante anos. Lembro que tinha 17 anos e já ia às semanas de moda enquanto meu amigos moravam no Brasil e nem sequer sonhavam com isso. Hoje, com a era digital, tudo se globalizou muito. Eu amo moda, posso dizer que sou fashionista, mas a moda não tem mais a diversão como tinha antigamente.

. Crédito: Iudi Richele

E já que já falamos de amigos, agora o tema é família: como é sua relação com seus pais, primos, irmãos...?

Tenho a melhor relação com eles. Meus pais são separados e eu tenho três irmãos. O Antônio e o Lucas, por parte de pai e mãe, e uma mais nova, a Mariana, por parte de pai. Meus pais moram em Belo Horizonte, em Minas Gerais, cidade em que eu cresci.

Já li que teve problemas ao assumir sua sexualidade. É verdade? Como foi?

Sim, é verdade. Sou de 1985 (risos). Evoluímos muito até aqui. Quando eu tinha 15 anos (a sociedade) não era tão aberta quanto é hoje e a própria sociedade pouco discutia sobre identidade de gênero e orientação sexual, então batia aquela ansiedade do processo de autoentendimento e autoaceitação, mas nada como o tempo e o conhecimento para ampliar a nossa visão sobre a homossexualidade, sobre quem somos... Claro que tanta evolução não nos torna imunes ao preconceito, que ainda é muito grande. Na época de escola, por exemplo, eu já apanhei. Foi um período difícil, mas também de reconhecimento de quem realmente sou e, principalmente, de que está tudo bem assim.

Dentre todos os assuntos que aborda em uma entrevista, tem alguma coisa que goste mais de falar?

Me interesso muito por abordar assuntos que envolvam a sociedade LGBTQI+, pois quero cada vez mais levantar minha bandeira e contribuir para causas em que acredito. Meu propósito de vida hoje é esse. E, junto de assuntos importante, seja no "Hottel Mazzafera" ou no "Vídeo Show", quero poder entreter as pessoas com boas histórias e bons personagens.

. Crédito: Divulgação

Aliás, algum motivo para justificar o nome "Hottel Mazzafera"?

Primeiro que quando criei o canal eu não tinha dinheiro para alugar um estúdio. Abri com um investimento. Então a solução que tive era fazer em casa. E como sempre recebi muitas visitas, brincávamos que minha casa era um hotel. Como também sempre quis fazer entrevistas mais despojadas, na cama e sofá, pensei nesse nome. E uma curiosidade é que no ano passado fui a um astrólogo e ele me disse para mudar de 'Hotel' para 'Hottel'. E eu acatei a dica. Então agora é 'Hottel Mazzafera'.

É normal você comentar sobre a vida amorosa dos famosos. Mas e você? Está solteiro?

Sou solteiro. Namorei três vezes na vida. Mas há uns quatro anos eu estou solteiro. Hoje, para eu me relacionar, sinceramente, só se for alguém que tenha os mesmos ideais que os meus.

Já recebeu alguma declaração de amor inusitada?

Acontece, né? Mas lido numa boa com isso. Na verdade, fico feliz pelo carinho que recebo. É muito engraçado porque às vezes, nos vídeos, sou muito brincalhão e acabam interpretando de diversas formas... E aí surge uma cantada. Mas, para mim, continua tudo bem. Meus seguidores são meus amores.

Falando em beleza: já fez alguma plástica ou procedimento estético?

Já fiz nariz (rinoplastia), botox e preenchimento na boca.

Em toda sua carreira, qual acha que é sua maior conquista? E qual é o próximo desafio que quer superar?

Tudo que vivi, para mim, foram grandes conquistas. Tenho minhas coisas por meio de muita luta. Quando abri o TV Vogue, que foi minha ideia, tive que fazer alguns pilotos porque a Daniela Falcão queria, antes de ir ao ar, testar, para ver se a ideia se encaixaria no perfil da "Vogue". E para nossa felicidade deu certo. Assim foi com meu canal. Inicialmente as pessoas, pelo que pude perceber, não entendiam minha forma de querer fazer entretenimento, então achavam que eu era só um menino se aventurando e recebi algumas críticas; chegaram até a dizer que eu era um menino mimado e sem talento. Mas eu acreditava e fui em frente. Hoje, quase três anos depois, meu canal tem 50 milhões de acessos mensais. Quase 4 milhões de inscritos e cresce em média 10 mil inscritos por dia. É o maior canal de lifestyle do Brasil. Tenho 10 engajamentos para cada um view. Esses números são comprovados pelo próprio Google. Meus stories, no Instagram, por exemplo, batem às vezes 1 milhão de visualizações. E hoje, por causa da visibilidade do meu canal e redes sociais, tive oportunidades incríveis. Uma delas foi o convite para estar no "Vídeo Show".

Sendo mineiro, já esteve no Espírito Santo alguma vez?

Nasci em Pouso Alegre e morei muito tempo em Belo Horizonte. Já fui ao Espírito Santo, sim, mas era pequeno. Meus pais que me levaram e lembro pouco. Preciso voltar para conhecer melhor.

Muita gente te associa à Grazi (Massafera) por conta do sobrenome. Vocês são parentes?

Meu nome de batismo também é Massafera. Troquei por Mazzafera para tirar o passaporte italiano. Nosso bisavô é o mesmo, e quando ele fugiu da guerra para o Brasil, no porto, erraram o seu sobrenome. Então, como eu quis tirar o passaporte italiano, tive que mudar meu sobrenome para a grafia correta.

Dizem que, hoje, para fazer sucesso na internet não basta seguir receita. É preciso ter um diferencial. Qual é o seu?