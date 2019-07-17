Home
>
Famosos
>
Marquezine conheceu ex de Kardashian em app de namoro para milionários

Marquezine conheceu ex de Kardashian em app de namoro para milionários

Outras celebridades, como Luciana Gimenez, já admitiram usar o Raya, aplicativo de pegação dos ricaços

Publicado em 17 de julho de 2019 às 12:28

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Bruna Marquezine e Younes Bendjima, ex de Kourtney Kardashian, são vistos juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos, em carrão de luxo Crédito: Reprodução/Instagram @marquezinebrazil

No início desta semana Bruna Marquezine foi flagrada ao lado de Younes Bendjima, aquele que é ex-namorado de Kourtney Kardashian. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o que pouca gente sabe é que os pombinhos se conheceram por meio do app Raya. Trata-se de um aplicativo de namoro que só pode ser usado por afortunados e famosos, conhecido como o Tinder de rico.  

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Para entrar no aplicativo, o usuário tem que comprovar que há, no mínimo, US$ 1 milhão na conta, como já revelou reportagem do Gazeta Online sobre o assunto.

> Tinder de rico: conheça Raya, o app de pegação dos famosos

Nas fotos que vieram à tona da global, ela aparece ao lado do bonitão em um carro de luxo chegando para jantar no The Nice Guy, um restaurante bastante badalado de Los Angeles, nos Estados Unidos. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Famosos luxo tinder

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais