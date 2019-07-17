Marquezine conheceu ex de Kardashian em app de namoro para milionários

Publicado em 17 de julho de 2019 às 12:28
No início desta semana Bruna Marquezine foi flagrada ao lado de Younes Bendjima, aquele que é ex-namorado de Kourtney Kardashian. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o que pouca gente sabe é que os pombinhos se conheceram por meio do app Raya. Trata-se de um aplicativo de namoro que só pode ser usado por afortunados e famosos, conhecido como o Tinder de rico.
Para entrar no aplicativo, o usuário tem que comprovar que há, no mínimo, US$ 1 milhão na conta, como já revelou reportagem do Gazeta Online sobre o assunto.
Nas fotos que vieram à tona da global, ela aparece ao lado do bonitão em um carro de luxo chegando para jantar no The Nice Guy, um restaurante bastante badalado de Los Angeles, nos Estados Unidos.
