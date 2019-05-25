Marina Ruy Barbosa vai processar empresária de Xuxa por comentário na web

A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa

Marina Ruy Barbosa, 23, decidiu ir à Justiça contra Monica Muniz, empresária de Xuxa, por conta de um comentário polêmico que ela fez nas redes sociais.

Em publicação no Instagram de uma foto de Bruna Marquezine e Sasha, um internauta comentou: "Vivia prestigiando a Marina também!. Se eu fosse a Sasha, tomava muito cuidado porque se tiver seu nome envolvido em qualquer treta a outra é a primeira a abandonar e falar que 'nunca foram amigas', vai vendo..."

Monica, então, respondeu: "Que comentário idiota. São amigas de infância. Nenhuma delas irá se envolver com um homem casado."

Em fevereiro deste ano, Marina teve seu nome envolvido na polêmica separação dos atores José Loreto, 34, e Débora Nascimento, 33. O divórcio levantou suspeitas de traição de Loreto, o que foi alimentado quando algumas famosas pararam de seguir Marina nas redes sociais, inclusive, Bruna Marquezine. O fato de Loreto e Marina contracenarem, na época, em "O Sétimo Guardião" (Globo) ajudou a dar força à especulação, mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento com o colega. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho", disse.

A informação que Marina vai processar Monica Muniz foi noticiada nesta sexta-feira (24) pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Marina confirmou a ação.

"O advogado de Marina Ruy Barbosa, Paulo Freitas Ribeiro, já está acionando a justiça contra a empresária Monica Muniz por conta de um comentário difamatório nas redes sociais. A interpelação judicial está em tramitação. O comentário rapidamente tomou força e foi parar nos maiores portais de entretenimento do país", diz em nota a assessoria da atriz.