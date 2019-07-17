Alívio

Marina Ruy Barbosa recupera conta do Instagram hackeada

Marina também gravou um vídeo para provar que ela realmente tinha recuperado a sua conta

Publicado em 17 de julho de 2019 às 10:50 - Atualizado há 6 anos

A atriz Marina Ruy Barbosa, 24, conseguiu recuperar a sua conta no Instagram, que tinha sido hackeada na madrugada desta terça-feira (16). Na rede social, ela publicou um pequeno texto dizendo que levou um susto ao descobrir sobre o ocorrido. Ela também alertou os seus seguidores para que tomem cuidado e não cliquem em qualquer link da internet.

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa

"Levei um susto após sair do trabalho tarde ontem (16) e descobrir que tinham acessado a minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem. Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldosa e acessou aos links, deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram, que se preocuparam em me alertar do ocorrido com e-mails, mensagens e ligações",

Durante o tempo que o perfil da atriz no Instagram estava invadido, foram postadas mensagens dizendo que ela estaria doando celulares para quem assistisse aos seus últimos Stories.

Marina também gravou um vídeo para provar que ela realmente tinha recuperado a sua conta.

"Isso só serve para gente tomar ainda mais cuidado, todo mundo. Gente, não clique em qualquer link que qualquer um coloca. Pensa antes. Toma cuidado. Não coloca seus dados pessoais em qualquer tipo de cadastro, aplicativo, sei lá", disse.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta