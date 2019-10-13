Ataque

Marília Mendonça e maquiador são xingados por fãs que não queriam pegar fila para foto

A briga teria começado porque o casal, hospedado no mesmo hotel da cantora, queria tirar fotos com Marília, mas sem entrar na fila de fãs

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 14:28

FOLHAPRESS - A cantora Marília Mendonça, 24, e seu maquiador, Eduardo Guimarães, se envolveram numa discussão com um casal de fãs da artista na última sexta-feira (11) na porta de um hotel em Catalão (GO). Segundo o maquiador, eles foram atacados verbalmente, com xingamentos de "gorda" e "Bambi".

"Acabamos de ser desacatados. Uma hóspede do hotel chamou a Marília de gorda, o marido dela me chamou de Bambi. Não bati porque ele estava com uma criança. Um bate-boca horrível ali na porta do hotel, deu até medo. Uma falta de respeito", afirmou ele nas redes sociais.

A briga teria começado porque o casal, hospedado no mesmo hotel da cantora, queria tirar fotos com Marília, mas não pegar a fila de fãs.

"Quando você está hospedado no mesmo hotel do artista não significa que você tem vale-foto, precisa descer e entrar na fila, não ficar rodeando o corredor do quarto. Não se ache melhor porque está hospedada, tem que entrar na fila porque tem fã que está lá há uma hora pra tirar foto", continuou Guimarães.

Marília, que está grávida de seis meses de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o compositor e cantor Murilo Huff, também se manifestou por sua conta no Twitter: "Achar que é superior aos meus fãs porque se hospedou no mesmo hotel que eu e por isso tem prioridade... Errouuuuuu amada!", postou.

Apesar da gravidez, Marília já afirmou que deve manter a agenda até o final da gestação. Segundo ela, a pausa será determinada pelo próprio filho, que já é chamado de Léo pelos pais. "Quando vir que a gente já está precisando parar ou quando não puder fazer mais os shows. Vou até o meu limite e na hora em que o meu filho precisar".

