Mudanças

Mari Palma pede demissão da Globo

Ela estaria com proposta para ir para a CNN Brasil

Publicado em 18 de julho de 2019 às 13:14 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Globo/Divulgação

A jornalista Mari Palma, 30, pediu demissão da Globo nesta quarta-feira (17). O fato acontece alguns dias após o namorado dela, o repórter Phelipe Siani, anunciar o seu desligamento da mesma emissora.

Nas redes sociais, Mari agradeceu pelos 11 anos dedicados ao canal. A Globo foi o primeiro e único emprego da jornalista. Ela começou ainda como estagiária, em 2008, então com 19 anos.

"Lá dentro eu tive a liberdade de ser quem eu sou de verdade. E por isso, eu vou ser eternamente grata", comentou. "Nesses 11 anos, eu fiz tanta coisa: comecei no digital, fazendo chats, arrumando estúdio, passando cabo no chão; depois fui para redes sociais e notícias no G1. Virei editora do site do Bem Estar e aí fui para TV aberta ao vivo", lembrou.

De acordo com ela, todas as mudanças pelas quais passou dentro da Globo foram benéficas para o seu aprendizado. "Mudanças são sempre importantes e positivas, né? Cada passo que eu dei me fez aprender uma coisa diferente, me fez descobrir onde eu me encaixo melhor e o que eu mais gosto de fazer."

A partir de agora, nem ela nem Siani revelam para onde vão. Porém, ela deixa claro que a novidade será revelada em breve. De acordo com o site Notícias da TV, ambos têm proposta para ir para a CNN Brasil.

Em nota, a CNN Brasil disse que não comenta nenhuma de suas possíveis negociações. E que todas as contratações são oficializadas somente através de comunicados oficiais.

"Mudar é difícil demais, mas eu gosto do frio na barriga, de sair da zona de conforto, de me arriscar. Chegou a hora de mudar de novo. Eu conto depois. Enquanto isso, vou viver esse momento de despedida que est&a

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta