Maquiador Duda Molinos morre de câncer aos 54 anos

Duda era considerado um dos maiores nomes da beleza no Brasil

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:54 - Atualizado há 6 anos

O maquiador Duda Molinos, um dos maiores do Brasil, morreu neste domingo (7) aos 54 anos de idade. O profissional de beleza lutava contra um câncer na garganta.

O maquiador Duda Molinos Crédito: Reprodução/Instagram @eu_alessandrafaria

Molinos morreu no apartamento em que morava na avenida Paulista, em São Paulo.

O maquiador nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele participou como coordenador de beleza de desfiles de nomes importantes como Paco Rabanne, Pierre Cardin, Dior e outros realizados no Brasil.

Atualmente Duda Molinos era colunista da revista Quem Acontece, oferecendo aos leitores dicas de maquiagem.

