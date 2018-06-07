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Maju Coutinho conhece sua 'sósia' belga durante evento em Paris

Belga Cécile Djunga usou vestido semelhante ao da jornalista durante apresentação na TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 22:06

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 22:06

Maju Coutinho encontrou a jornalista belga Cécile Djunga, que usa roupas parecidas com a dela na apresentação do telejornal Crédito: Instagram / @majucoutinhoreal
Maju Coutinho publicou uma foto de seu encontro com uma jornalista belga durante o Fórum Internacional do Clima e do Tempo, em Paris, e ressaltou a semelhança entre a roupa que ambas utilizaram quando apareceram em seus respectivos telejornais recentemente, vestidos vermelhos bastante parecidos.
"Breaking News: apresentadoras, brasileira e belga são chamadas de 'par de vasos' em encontro na Unesco", escreveu Maju em seu Instagram.
"Tenho uma sósia no Brasil", brincou Cécile em sua página.
Em sua viagem, Maju também publicou fotos ao lado de jornalistas de diversos outros países do mundo, como Uganda, Malawi, Espanha, Belize, Holanda, Alemanha, Irlanda e Polônia.

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