Maju Coutinho conhece sua 'sósia' belga durante evento em Paris

Maju Coutinho encontrou a jornalista belga Cécile Djunga, que usa roupas parecidas com a dela na apresentação do telejornal Crédito: Instagram / @majucoutinhoreal

Maju Coutinho publicou uma foto de seu encontro com uma jornalista belga durante o Fórum Internacional do Clima e do Tempo, em Paris, e ressaltou a semelhança entre a roupa que ambas utilizaram quando apareceram em seus respectivos telejornais recentemente, vestidos vermelhos bastante parecidos.

"Breaking News: apresentadoras, brasileira e belga são chamadas de 'par de vasos' em encontro na Unesco", escreveu Maju em seu Instagram.

"Tenho uma sósia no Brasil", brincou Cécile em sua página.