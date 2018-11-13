Madonna quer gravar funk com Anitta, diz colunista

Vai ficar para as cenas dos próximos capítulos se um dueto de Madonna com Anitta vai realmente sair.
Mas o fato é que já corre solta a informação de que a rainha do pop ligou para Anitta, nesta segunda-feira (12) para convidá-la para fazerem um funk em parceria.
Segundo o colunista Leo Dias, enquanto conversava com a estrela global, Anitta se manteve calma. Mas foi só desligar o telefone que a funkeira se jogou no chão e começou a gritar de felicidade.
Vale lembrar que Madonna já postou stories em seu próprio perfil do Instagram com músicas brasileiras - inclusive alguns funks - e que também já postou nas redes sociais vídeos em que brincava com os filhos ao som desse mesmo ritmo.