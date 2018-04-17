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Animada

Madonna publica vídeo da filha dançando música de Anitta

O vídeo, que está em velocidade acelerado, mostra as gêmeas Esther e Stella em uma sala

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 17:23
A cantora Madonna usou sua conta no Instagram para compartilhar o vídeo de uma de suas filhas dançando ao som da música "Indecente", da cantora Anitta.
O vídeo, que está em velocidade acelerado, mostra as gêmeas Esther e Stella em uma sala. Enquanto uma arrisca diversos passos de dança no chão, a outra observa, sentada no chão.
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"Domingo experimental", escreveu Madonna, em alusão ao dia em que foi feita a postagem. Veja: 
Não é a primeira vez que a cantora e suas filhas Esther e Stella curtem artistas brasileiros. No ano passado, ela mostrou um vídeo das duas cantando e dançando uma música de MC Kevinho, e, em outra ocasião, a música Bumbum Granada.

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