Madonna publica vídeo da filha dançando música de Anitta

A cantora Madonna usou sua conta no Instagram para compartilhar o vídeo de uma de suas filhas dançando ao som da música "Indecente", da cantora Anitta.

O vídeo, que está em velocidade acelerado, mostra as gêmeas Esther e Stella em uma sala. Enquanto uma arrisca diversos passos de dança no chão, a outra observa, sentada no chão.

"Domingo experimental", escreveu Madonna, em alusão ao dia em que foi feita a postagem. Veja: