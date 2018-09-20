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Música infantil

Lulu Santos pede desculpas por 'Sapo Não Lava o Pé' no 'The Voice'

'A quem porventura tenha se sentido ofendido, jamais foi nossa intenção', disse após repercussão da apresentação de Priscila Tossan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 18:09

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 18:09

Lulu Santos e Priscila Tossan: técnico e participante do "The Voice Brasil" Crédito: Raquel Cunha/Globo | Arthur Meninea/Globo
O cantor Lulu Santos, um dos jurados do "The Voice Brasil", usou seu Instagram na noite de quarta-feira, 19, para comentar a repercussão da apresentação de Priscila Tossan, criticada por cantar "O Sapo Não Lava o Pé" no programa da TV Globo.
"Acho uma lástima que a escolha da música da apresentação de ontem de Priscila Tossan tenha sido construída como falta de respeito ou deboche a quem quer que seja. Muito pelo contrário", garantiu.
Segundo Lulu, a aposta foi no "humor e leveza" da canção "para aliviar a tensão natural de um momento dramático como uma eliminatória." "Não devemos ter estado totalmente errados porque a voz foi escolhida pelo público votante, seus fãs. E, acredite, ela os tem", opinou o cantor.
Em seguida, se posicionou: "De qualquer forma, fica aqui nosso mais sincero pedido de desculpas a quem porventura tenha se sentido ofendido, jamais foi nossa intenção que sempre é a de divertir e entreter, e, se possível, iluminar."
Lulu ainda concluiu garantindo que ficou bastante satisfeito com o resultado alcançado pela representante de sua equipe: "Amei a apresentação, pura mágica", avaliou.

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