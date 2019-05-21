Home
>
Famosos
>
Luísa Sonza rebate seguidora que sugeriu gravidez para animar Whindersson

Luísa Sonza rebate seguidora que sugeriu gravidez para animar Whindersson

Whindersson sofre de depressão e anunciou que se desligaria um tempo das redes sociais para tratar do problema. Ele chegou a dizer não ter vontade de viver