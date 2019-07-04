Home
>
Famosos
>
Ludmilla leva namorada a festa e se diz feliz por representar LGBTs

Ludmilla leva namorada a festa e se diz feliz por representar LGBTs

"Estou muito feliz de estar representando a classe maravilhosa dos LGBTQI+", disse Ludmilla

Agência Folha Press

Publicado em 4 de julho de 2019 às 10:55

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Ludmilla e a namorada, a dançarina Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

Indicada em duas categorias no prêmio MTV MIAW, a cantora Ludmilla, 24, chegou à premiação que vai ao ar na MTV nesta quinta-feira (4) acompanhada da namorada, a dançarina Brunna Gonçalves. Perguntada sobre como anda a relação, a artista não hesitou em falar de como tem se sentido feliz ao lado da bailarina. Ludmilla e Bruna assumiram o romance no mês passado.

Recomendado para você

A 26ª edição do reality da Globo estreia no dia 12 de janeiro

BBB 26: Saiba qual cidade irá receber a primeira casa de vidro

Ananda Apple, de 64 anos, foi afastada da emissora após a queda

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Marcus Vinicius, de 36 anos, estava desaparecido desde outubro; restos mortais foram localizados em área isolada e passam por perícia da Polícia Civil

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

"Estou muito feliz de estar representando a classe maravilhosa dos LGBTQI+", disse Ludmilla, que para o evento escolheu um vestido todo preto com fendas e decote generosos.

Segundo Ludmilla, assumir o namoro a deixou ainda mais próxima dos fãs, que reagiram "com muito amor e carinho". Mesmo ela tendo perdido alguns contratos por conta do namoro.

"Eles [fãs] estão vivendo tudo com a gente, quando a gente não posta nada eles cobram, eles estão curtindo demais. Estou mais próxima deles", disse Ludmilla.

A premiação do MTV MIAW reuniu outros famosos, como Anitta, Pabllo Vittar, Gio Ewbank, Bruna Marquezine dentre outras.

Sabrina Saro e Hugo Gloss substituem o comediante Whindersson Nunes na apresentação do prêmio. Eles também concorrem em algumas categorias: Gloss disputa em Stories de Ouro e Top das Lives , e Sato em Ícone MIAW.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais