Luciano Szafir se desculpa após propaganda enganosa: 'Sou correto'

Por fim, ele explica que o vídeo foi feito com o intuito de se desculpar com as pessoas que viram o vídeo. "A intenção aqui não é a 'recuperação de minha imagem', mas algo muito maior. O reconhecimento e a correção de um erro, a tempo de não ser motivo de alguém talvez fazer um investimento equivocado e perder suas economias."