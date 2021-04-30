Luciano Szafir se desculpa após propaganda enganosa: 'Sou correto'

Há um tempo eu recebi o contato de uma amiga, com quem faço alguns trabalhos há anos. Ela me deu um breve briefing de um comercial para eu gravar e eu topei, achando que estava tudo bem. Então, marquei a gravação", começa ele explicando sobre a propaganda.
"Seria uma coisa curta, texto de teleprompter, no qual a gente só tem que ler o texto. Quem me conhece sabe que sou correto. Parecia tudo tão simples que nem consultei meu empresário", continua. Na propaganda, a empresa oferecia lucros altíssimos, que poderiam alcançar 300% em criptomoedas.
Szafir diz que no dia das gravações acordou com dor ciática e queria tomar um remédio para melhorar. "Eu deveria ligar e dizer que não poderia gravar... Ah mas peraí, você foi pelo cachê, Luciano! Que nada, um valor simbólico. A dor que eu sentia me impedia de maiores reflexões", continuou.
Ele garantiu que não tem relação com a empresa, e agradeceu aos especialistas que mostraram que a propaganda era enganosa. "Agradeço a esses dois profissionais por terem aberto meus olhos. Já providenciei a retirada do comercial das mídias sociais da empresa."
"Errei ao gravar esse vídeo sem condições de avaliar a idoneidade da empresa, assumo esse erro e peço desculpas. Afirmo também que o valor recebido será doado a uma instituição escolhida por minha assessoria, que certamente fará um bom uso do recurso", completou.
Por fim, ele explica que o vídeo foi feito com o intuito de se desculpar com as pessoas que viram o vídeo. "A intenção aqui não é a 'recuperação de minha imagem', mas algo muito maior. O reconhecimento e a correção de um erro, a tempo de não ser motivo de alguém talvez fazer um investimento equivocado e perder suas economias."
"Pretendo continuar usando meu conhecimento e minha imagem para coisas nas quais eu realmente acredito e recomendo", afirma Szafir. "Cuidem bem de suas finanças e cuidem bem da saúde, que é nosso bem maior", finaliza.
O especialista Rodrigo Tonon Marcatti, sócio-fundador da Veedha Investimentos, disse em entrevista ao UOL, que propagandas como a feita pelo ator geralmente se tratam de fraude e golpe, devido a instabilidade econômica atual do Brasil. "Qualquer promessa de rentabilidade acima da taxa de juros do país [hoje em 2,75%] é pirâmide ou fraude. Não existe isso de ganhar dinheiro 100% das vezes operando em um mercado volátil", explica Marcatti.