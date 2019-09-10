Luciano Huck presidente? Marido de Angélica abre o jogo sobre política

Não é de hoje que o nome de Luciano Huck rodeia o papo em torno das eleições. Agora, o apresentador da TV Globo volta a ser cogitado para o cargo na candidatura presidencial de 2022.
Em evento da revista Exame, nesta segunda-feira (9), o marido da Angélica não respondeu precisamente nenhuma indagação sobre o tema, mas fez considerações importantes sobre a política e sobre a forma como enxerga o cenário atual.
"Eu acho que qualquer tipo de resposta nesse momento não contribui em nada para o que estamos vivendo. Acho que o que importa agora é o curto prazo, e como a gente pode apoiar as agendas importantes, como a gente pode ser resiliente e defensor das ideias que a gente acredita que sejam colocadas de maneira incorreta ou equivocada", disse, durante o bate-papo.
Huck continuou explicando que é importante entender as mudanças que o Brasil precisa: "Então de um lado é apoiar o lado necessário e as reformas importantes que o país precisa, e de outro lado ser a resistência para não deixar que a miopia ideológica ofusque coisas importantes e conquistas importantes da democracia brasileira".