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Item de luxo

Luciana Gimenez brigou com Marcelo de Carvalho por causa de lenço

Apresentadora descobriu que empresário tinha comprado lenço de grife para outra mulher

Publicado em 14 de Março de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 17:14
Luciana Gimenez e Marcelo Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram
Um dos motivos de uma grande briga entre Luciana Gimenez e o empresário Marcelo de Carvalho foi a compra de um lenço de grife, como publicou o colunista Leo Dias nesta quarta-feira (14). A apresentadora percebeu que o marido havia comprado o item da maison francesa Hermès para presentear alguém. 
Luciana, conhecida da loja, foi surpreendida um belo dia, quando chegou ao local, pela pergunta de um dos funcionários: "Oi, dona Luciana, gostou do lenço que o senhor Marcelo lhe deu?". E foi aí, segundo Leo Dias, que ela descobriu algo de errado. 
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Nos bastidores, o papo é de que em casa, Marcelo tentou reverter a situação dizendo que a compra seria para um amigo, mas não colou. Leo Dias diz que tentou contato com a assessoria de Luciana, que não respondeu até a publicação da matéria. 

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