Luciana Gimenez brigou com Marcelo de Carvalho por causa de lenço

Luciana Gimenez e Marcelo Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos motivos de uma grande briga entre Luciana Gimenez e o empresário Marcelo de Carvalho foi a compra de um lenço de grife, como publicou o colunista Leo Dias nesta quarta-feira (14). A apresentadora percebeu que o marido havia comprado o item da maison francesa Hermès para presentear alguém.

Luciana, conhecida da loja, foi surpreendida um belo dia, quando chegou ao local, pela pergunta de um dos funcionários: "Oi, dona Luciana, gostou do lenço que o senhor Marcelo lhe deu?". E foi aí, segundo Leo Dias, que ela descobriu algo de errado.