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Lucas do 'BBB 18' vai encontrar noiva em São Paulo

O empresário parte nesta quinta (1º) para São Paulo, onde encontrará a noiva

Publicado em 01 de Março de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 19:36
Lucas do "BBB 18" vai encontrar noiva em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
O empresário do "Big Brother Brasil 18" não dorme sossegado. Assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil ele já perguntou pela noiva, Ana Lúcia Vilela, que não foi ao programa encontrá-lo. Acontece que o encontro dos dois já tem data e hora para acontecer. No fim da tarde desta quinta-feira (1º), de acordo com o Extra, ele parte para conversar com a modelo em São Paulo.
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Os dois já se falaram por telefone, assim que chegou ao hotel, mas até o momento o teor do diálogo não foi divulgado. Lucas foi o quinto eliminado do reality em uma votação recorde da temporada. Ele disputou com Diego e Caruso.

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