Lucas do 'BBB 18' vai encontrar noiva em São Paulo

O empresário do "Big Brother Brasil 18" não dorme sossegado. Assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil ele já perguntou pela noiva, Ana Lúcia Vilela, que não foi ao programa encontrá-lo. Acontece que o encontro dos dois já tem data e hora para acontecer. No fim da tarde desta quinta-feira (1º), de acordo com o Extra, ele parte para conversar com a modelo em São Paulo.
Os dois já se falaram por telefone, assim que chegou ao hotel, mas até o momento o teor do diálogo não foi divulgado. Lucas foi o quinto eliminado do reality em uma votação recorde da temporada. Ele disputou com Diego e Caruso.