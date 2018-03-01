Lucas do 'BBB 18' vai encontrar noiva em São Paulo

O empresário donão dorme sossegado. Assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil ele já perguntou pela noiva, Ana Lúcia Vilela, que não foi ao programa encontrá-lo. Acontece que o encontro dos dois já tem data e hora para acontecer. No fim da tarde desta quinta-feira (1º), de acordo com o Extra, ele parte para conversar com a modelo em São Paulo.