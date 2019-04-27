Home
>
Famosos
>
Luana Piovani rebate internauta após receber conselho sobre Scooby

Luana Piovani rebate internauta após receber conselho sobre Scooby

Logo após eles passarem o Carnaval deste ano separados, o casal confirmou o término do relacionamento. Apesar disso, os dois continuam amigos e se apoiando